В Ташкенте состоялся вечер памяти кинооператора Дильшата Фаткуллина

26 марта 2021 года в Ташкенте в выставочном зале Академии художеств Республики Узбекистан состоялся вечер памяти кинооператора, заслуженного деятеля искусств и лауреата РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Дильшата Зиннатовича Фаткуллина.

На мероприятии, организованном его братом, продюсером и режиссером, заслуженным артистом Республики Узбекистан Алиаскаром Фатхуллиным присутствовали самые близкие люди, которые в той или иной степени соприкасались с этим замечательным человеком, кинооператором от бога, а также молодые представители отечественного кинематографа, студенты Ташкентского университета информационных технологий им.Мухаммада Аль-Хоразми, СМИ.

Известные режиссёры и драматурги, оставившие глубокий след в мировом кинематографе, работавшие с ним бок о бок, такие как Ильер Ишмухамедов, Али Хамраев, Одельша Агишев поделились своими воспоминаниями о работе с Дильшатом Фаткуллиным на съемочной площадке.

«Шадик действительно был одним из лучших кинооператоров не только постсоветского пространства, но и далеко за его пределами», – рассказали его товарищи по цеху.

«Когда смотришь его фильмографию то, что не фильм то это на мой взгляд, шедевр. Работая с разными режиссёрами он на всегда сохранил свой неповторимый почерк великого мастера, художника», – отметил кинооператор Батыр Базарбаев.

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