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Праздник Навруз в Бижбулякском рйоне Башкортостана

Праздник Навруз в Бижбулякском рйоне Башкортостана

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Татарские села, Фоторепортажи, Экспорт, Главные новости, 29.03.2021 0 30

В деревне Дюсяново Бижбулякского района Башкортостана 27 марта состоялся красочный праздник Навруз с участием самодеятельных артистов ряда татарских сел района. Конкурc “Самая вкусная праздничная каша”, выставка домашней посуды  “Сервант моей бабушки” и народные игры были организованы по традициям местного населения. Афишы и значительная часть номеров были исполнены на языке местного  населения, звучала и русская и башкирская речь.

Участников и гостей  весеннего праздника от имени главы Бижбулякского  муниципального района поздравила начальник управления культуры и молодежной политики исполкома администрации Елена Арефьева. Председатель Биккуловского сельского поселения Ришат Ахметшин обратился к землякам со словами приветствия и поздравления. Бижбуляковцы гордятся своими знаменитыми земляками, прославившими родной край и страну на весь мир. Дюсяново – родное село выдающегося дипломата и государственного деятеля Карима Хакимова. Классик татарской литературы, поэт и воин Фатих Карим родился  и вырос соседнем селе Аитово. Малая родина классиков чувашской литературы К.Иванова, Я.Ухсая, башкирского поэта просветителя Акмуллы, которого своим считают татары и казахи, находится неподалеку, на границе соседних районов. В этих краях почитают нациоальные культуры, традиции и древние обычаи.

Несмотря на нежаркую мартовскую погоду, в этот день получился  теплый и солнечный праздник, когда родные языки и национальные традиции, искреннее уважение земляков согревают душу каждого.

Римзиль Валеев

Видеорепортаж Рафиля Камалова  с этого праздника можете посмотреть на сайте Дюсяновского сельского культурного центра  https://youtu.be/HAErdvfUWco

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