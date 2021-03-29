В Нижнекамске состоялся очередной XXVII-й Республиканский турнир по борьбе, посвященный памяти мастера спорта Данила Галиева.

26 марта с.г. на базе Спортивного комплекса «Шинник» г. Нижнекамска состоялся очередной XXVII-й Республиканский турнир по борьбе, посвященный памяти мастера спорта Данила Галиева. На этот раз организаторы посвятили традиционный турнир также памяти великого сына татарского народа, народного артиста России и Татарстана Ильхама Шакирова.

В соревнованиях приняли участие борцы молодежных и взрослых команд 32 районов Татарстана.

О торжественном открытии турнира объявил председатель Оргкомитета, директор спортивного комплекса «Шинник» Р.М. Ганеев. Рустем Мазитович отметил, что турнир проводится ежегодно (исключение: в 2020 году из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в мире не проводился) уже 27 раз. Несмотря на трудности, спонсоры – Татнефть и Нижнекамскшина на остались на стороне и поддержали турнир. На открытии присутствовали и выступили представители Мэрии г. Нижнекамска, Татнефти, известные спортсмены-чемпионы РФ и РТ по классической борьбе, гости из Казани, городов и районов РТ.

С приветственным словом на открытии выступили председатель Профсоюзного комитета ПАО «Татнефть» Г.К. Яруллин, заместитель Главы г. Нижнекамска М.В. Камелина, главный судья соревнований, мастер спорта СССР по борьбе Г.Г. Ахмадеев.

С приветственным словом и поздравлением участников и гостей турнира от имени Председателя Национального Совета/ Милли Шура Всемирного конгресса татар, Заместителя Премьер-министра РТ В.Г. Шайхразиева и руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакирова выступил начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, профессор А.А. Бурханов. Он подчеркнул важность данного мероприятия для развития национального самосознания молодежи в рамках Года единства татарского народа и Года родных языков и народного единства в РТ.

По поручению руководства Всемирного конгресса татар он вручил гармонь «Тальян» одному из лучших татарских гармонистов, жителю села Ташлык Флюру Гайнехаматову.

За вклад в изучение истории татарских сел и воспитание молодежи в любви к родному краю благодарственными письмами Всемирного конгресса татар и подарочными книгами по истории татар А.А. Бурханов наградил краеведа-исследователя Мансура Ганеева (автор книги «Абдул Салман сорзалары», Казань, 2019, 388 с.), Айдара Хазмзина (автор книги «Ташлык. 1939-1945 еллар», Казань, 2020, 284 с.) и организатора соревнований Рустема Ганеева.

Были подведены итоги соревнований по 16 весовым категориям: 6 детских и 10 взрослых.

Общую командную победу одержала команда г. Альметьевска (I место), II место заняли борцы Тюлячинского района и III место у команды Кукморского района РТ.

Были подведены итоги индивидуальных соревнований. За I место победители получили сертификаты на сумму 6 тыс. руб., за II место – 5 тыс. руб., за III место – 4 тыс. руб. Р.М. Ганеев, А.А. Бурханов и Г.Г. Ахмадеев и члены судейской коллегии вручили медали, кубки и сертификаты командам-победителям и участникам соревнований.

А.А. Бурханов