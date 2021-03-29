Состоялось открытие татарского культурного центра Свердловской области

27 марта Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов принял участие в открытии татарского культурного центра Свердловской области, который в ходит в структуру Национально-культурной автономии татар Свердловской области. Расположен на 100кв.м в Железнодорожном районе по адресу Красный переулок д. 5 корп. 2.

Центр открыт для всех желающих, предполагается проведение занятий татарских творческих коллективов, работы татарской воскресной школы, проведение вебинаров и семинаров с городом Казань.

В мероприятии принимали участие исполняющий обязанности главы Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга Лилия Белоблоцкая, первый Постоянный представитель Республики Татарстан Равиль Бикбов, руководители татарских общественных организаций.

Постпред РТ Хайдар Гильфанов выступил с приветственным словом, вручил Национально-культурной автономии татар Свердловской области благодарственное письмо Представительства за вклад в сохранение и развитие татарской культуры на территории Свердловской области и комплект книг для библиотеки, учебники по татарскому языку, в том числе эксклюзивные издания по истории татар.

Республика Татарстан подарит центру оборудование для проведения видеоконференций, вебинаров, онлайн занятий.

tatur.tatarstan.ru