В Старо-Татарской слободе началась реконструкция дома богатейшего казанского купца Зиганши Усманова

В Старо-Татарской слободе стартовала реконструкция дома купца Зиганши Усманова и почетной потомственной гражданки Биби-Фатимы Апанаевой, расположенный по адресу улица Каюма Насыри, 40.

В доме заменят кровлю и соорудят водосток, а фасад освободят от сетей связи, также рабочим предстоит отремонтировать инженерные коммуникации, сообщили в префектуре. Заложенные окна и дверные проемы памятника истории и культуры будет открыты, утраченные архитектурные элементы восстановлены. Внутри здания подрядная организация проведет отделку и реставрацию сохранившихся элементов лестниц.

Работы планируется завершить в декабре 2021 года.

Дома Усманова — Биби-Фатимы Апанаевой — это объект культурного наследия регионального значения, построенный в 1853 году по проекту архитектора Александра Песке в стиле классицизма.

Первый его владелец Зиганша Усманов был один богатейших купцов Казани. Ему принадлежали мыловаренный завод, китаечная фабрика (по производству «китайки» — легкой хлопчатобумажной ткани — прим. Ред), несколько доходных домов в различных частях города.

Усманов был щедрым благотворителем: на его средства в 1868 году была выстроена мечеть в Старотатарской слободе, известная как «Усмановская», двухэтажное здание медресе. Кроме того, купец пожертвовал жилой дом и два магазина в пользу местных имамов.

Кстати, мыловаренный завод купца работал прямо во дворе его особняка. Хозяин прожил в доме до 1872 года, после чего усадьбу унаследовал его сын Султан-Абдулгазиз. Он перестроил здание, увеличив мощности мыловаренного завода, но все равно дела его шли не так хорошо, как у отца. В 1900 году у обедневшего потомка известной фамилии ее купила почетная потомственная гражданка Биби-Фатима Апанаева.

Василина Олейник

kazved.ru