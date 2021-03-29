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В Нурлате прошел конкурс среди студенческих театральных коллективов республики

В Нурлате прошел конкурс среди студенческих театральных коллективов республики

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.03.2021 0 3

​​​​​​​На базе Нурлатского аграрного техникума прошел театральный конкурс «Театр яктылыкка илтэ», в котором приняли участие коллективы из 8 районов республики.

Традиционный конкурс и в этом году прошел в Нурлате, на родине основателя татарского театра Габдуллы Кариева. На суд жюри участники представили отрывки из постановок на произведения известных татарских писателей.

По итогам творческого конкурса 1-е место заняла команда Лениногорского нефтяного техникума, на 2-м месте – студенты Нурлатского аграрного техникума, 3-е место разделили Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая и Набережночелнинский техникум.

nurlat-tat.ru

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