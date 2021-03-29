В Нурлате прошел конкурс среди студенческих театральных коллективов республики

​​​​​​​На базе Нурлатского аграрного техникума прошел театральный конкурс «Театр яктылыкка илтэ», в котором приняли участие коллективы из 8 районов республики.

Традиционный конкурс и в этом году прошел в Нурлате, на родине основателя татарского театра Габдуллы Кариева. На суд жюри участники представили отрывки из постановок на произведения известных татарских писателей.

По итогам творческого конкурса 1-е место заняла команда Лениногорского нефтяного техникума, на 2-м месте – студенты Нурлатского аграрного техникума, 3-е место разделили Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая и Набережночелнинский техникум.