Татарская национально-культурная автономия Воткинска отметила 10-летний юбилей

27 марта в Удмуртской Республике, в г. Воткинске прошёл юбилейный вечер, посвящённый 10-летию местной региональной Татарской национально-культурной автономии г. Воткинска. На мероприятии участвовало более 150 представителей татарских общественных организаций Удмуртской Республики, а также глава администрации Воткинска А. В. Заметаев, министр по национальной политике Л. Н. Буранова, директор Дома Дружбы народов Республики Татарстан И. И. Шарипов, начальник комитета по национальному образованию и культуре ВКТ Р.Р. Гильмутдинов, председатель НКАТ Удмуртии Р. И. Габбасова.

Гостям было представлено поздравительное обращение от имени заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Руководителю Татарской национально-культурной автономии была вручена медаль Всемирного конгресса татар, а членам исполкома МТНКА УР – памятные подарки.