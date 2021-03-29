Ученые Татарстана и Афганистана заключили первый меморандум

В Казани состоялась церемония подписания соглашения между академиями наук Татарстана и Афганистана. Меморандум между научными организациями обеих республик в сфере научно-технического сотрудничества был подписан впервые. Документ станет первым шагом для вывода татарстано-афганистанских связей на новый уровень.

Мероприятие прошло в гибридом формате из-за коронавирусных ограничений: представители сторон общались в режиме онлайн-связи. Участников знакового события от имени Татарстана поздравил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Он напомнил, что несмотря на ковидные ограничения, сотрудничество двух республик не останавливалось ни на день — общение перешло в онлайн-формат. А татарстанские медики в режиме видеосвязи делились опытом борьбы с пандемией со своими афганскими коллегами. Сейчас эпидемия пошла на спад, и на первый план вышло научное сотрудничество.

«История наших отношений очень долгая, мы намерены развивать их и впредь. В частности, в сфере научной работы. Мы подготовили совместное соглашение, и подпишем его в онлайн-режиме», — отметил Василь Шайхразиев.

Этот документ носит историческое для обеих сторон значение, подчеркнул президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов. По его словам, меморандум позволит активизировать научно-техническое сотрудничество в различных сферах: от гуманитарных знаний до конкретных проектов в сфере переработки сырья.

«Мы впервые подписываем меморандум в области науки. <…> Он предполагает взаимовыгодное сотрудничество в области гуманитарных знаний (история, археология, культура и языки), а также в сфере естественных наук: это добыча и переработка сырья, экология, цифровые технологии и многое другое», — обратился к афганистанским коллегам Мякзюм Салахов.

С ним согласился еще один участник церемонии — посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад. Он поблагодарил присутствующих за активное развитие культурно-научных связей между Афганистаном и Татарстаном.

«Уверен, что это соглашение найдет практическое воплощение в конкретных совместных проектах между двумя республиками», — подчеркнул Саид Тайеб Джавад. Он добавил, что научные проекты станут основой для будущего успешного экономического сотрудничества между двумя республиками.

Еще одним важным пунктом повестки стало обсуждение перспектив развития татарской диаспоры на территории Афганистана. В частности, речь зашла о возможном включении татар в перечень народов, упомянутых в конституции этой страны.

Егор Никитин

tatar-inform.ru