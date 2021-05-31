В Ульяновской области в двенадцатый раз прошёл ставший всенародным праздник «Сабантуй»

29 мая, в субботу, по инициативе руководителя Железнодорожного районного отделения Татарской национально-культурной автономии Ульяновской области Рамиля Абитова при деятельной поддержке администрации района в парке «Винновская роща» в двенадцатый раз прошёл ставший всенародным праздник «Сабантуй». Организаторами были предприняты все меры, чтобы предохранить распространение коронавирусной инфекции.

Делить радость празднования с поздравлениями и подарками к горожанам приехали депутат Государственной Думы Владислав Третьяк, Глава города Ульяновска Сергей Панчин, Председатель гордумы Илья Ножечкин, Глава Железно-дорожного района Алексей Онищенко, все депутаты Ульяновской Городской Думы, представляющие этот район.

На основной сцене с песенными и танцевальными номерами выступили самодеятельные ансамбли и солисты, группы талантливых детей из детсадов.

На сцену для получения даров были приглашены супруги с новорожденными, несколько мальчиков и девочек получили из рук легендарного Владислава Трьетьяка ранцы с канцелярскими принадлежностями и сертификаты на приобретение школьной формы. Среди сотен пришедших на праздник можно было увидеть членов общественной организации инвалидов «Сильные духом», ТОС «Заря» и «Надежда». В соревновании борцов «куреш», популярном среди татар, участвовали молодые люди и русской, и чувашской, и мордовской национальностей, а за столиками в парке пили чай, пели и говорили также на разных языках.

Праздник Сабантуй, которого так ждали в Железнодорожном районе, состоялся на радость сотням и сотням горожан.