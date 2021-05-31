Предварительный график Сабантуев в Свердловской области. Могут быть изменения.
|05.06
|г. Верхняя Пышма
|5.06
|г. Серов
|5.06
|д. Уфа-Шигири, Нижнесергинский муниципальный район
|5.06
|д. Акбаш, Нижнесергинский муниципальный район
|5.06
|д. Шокурово, Нижнесергинский муниципальный район
|5.06
|д. Перепряжка, Нижнесергинский муниципальный район
|5.06
|д. Аракаево, Нижнесергинский муниципальный район
|5.06
|д. Аккул (Перепряжка), Нижнесергинский муниципальный район
|6.06
|г. Ревда
|12.06
|Арамильский городской округ
|12.06
|д. Средний Баяк, Муниципальное образование Красноуфимский округ
|12.06
|г. Реж
|12.06
|д. Урмикеево, Нижнесергинский муниципальный район
|13.06
|г. Краснотурьинск
|13.06
|п. Сабик, Шалинский городской округ
|19.06
|г. Каменск – Уральский
|19.06
|г. Березовский
|19.06
|г. Первоуральск
|19.06
|п. Буланаш, Артемовский городской округ
|19.06
|г. Красноуральск
|19.06
|г. Кушва
|19.06
|г. Верхняя Тура
|20.06
|пос. Левиха, Кировградский городской округ
|20.06
|г. Новоуральск
|26.06
|Областной сабантуй КСК «Белая Лошадь» с. Кадниково Сысертский городской округ
|26.06
|День села д. Нижний Ари, Ачитский городской округ
|27.06
|г. Тавда
|3.07
|г. Лесной
|3.07
|г. Полевской
|4.07
|г. Североуральск