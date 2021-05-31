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Предварительный график Сабантуев в Свердловской области

Предварительный график Сабантуев в Свердловской области

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 31.05.2021 0 35

Предварительный график Сабантуев в Свердловской области. Могут быть изменения.

05.06 г. Верхняя Пышма
5.06 г. Серов
5.06 д. Уфа-Шигири, Нижнесергинский муниципальный район
5.06 д. Акбаш, Нижнесергинский муниципальный район
5.06 д. Шокурово, Нижнесергинский муниципальный район
5.06 д. Перепряжка, Нижнесергинский муниципальный район
5.06 д. Аракаево, Нижнесергинский муниципальный район
5.06 д. Аккул (Перепряжка), Нижнесергинский муниципальный район
6.06 г. Ревда
12.06 Арамильский городской округ
12.06 д. Средний Баяк, Муниципальное образование Красноуфимский округ
12.06 г. Реж
12.06 д. Урмикеево, Нижнесергинский муниципальный район
13.06 г. Краснотурьинск
13.06 п. Сабик, Шалинский городской округ
19.06 г. Каменск – Уральский
19.06 г. Березовский
19.06 г. Первоуральск
19.06 п. Буланаш, Артемовский городской округ
19.06 г. Красноуральск
19.06 г. Кушва
19.06 г. Верхняя Тура
20.06 пос. Левиха, Кировградский городской округ
20.06 г. Новоуральск
26.06 Областной сабантуй КСК «Белая Лошадь» с. Кадниково Сысертский городской округ
26.06 День села д. Нижний Ари, Ачитский городской округ
27.06 г. Тавда
3.07 г. Лесной
3.07 г. Полевской
4.07 г. Североуральск

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