Председатель «Ак калфак-Нева» Фирая Рашитова награждена Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар

20-22 мая 2021 года Всемирный конгресс татар совместно с общественной организацией «Ак калфак» провели VI Всемирный форум татарских женщин. На форуме были более 300 представительниц прекрасного пола из более 60 регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Непроизвольно взгляд задерживался на каждой из них, одетой красиво, тонко и со вкусом, присущим исключительно для одежды татарских женщин платья воротником — стоечкой, ювелирной тонкости украшения, калфаки и читек-туфельки. Очарование и радость царили на Форуме. Также, на мероприятии присутствовали почетные гости.

Трехдневную программу мероприятия составила работа дискуссионных площадок, пленарное заседание и культурная программа.

20 мая мы работали, разделившись на 3 группы, на следующих дискуссионных площадках:

1) «Современная литература и общество»

2) «Без – Тукайлы халык»;

3) «Формирование национального самосознания в условиях современного образования».

К примеру, остановимся на дискуссионной площадке «Без–Тукайлы халык», которая прошла в музее–квартире народного поэта Габдуллы Тукая и совпала с юбилейным годом его рождения. В своих выступлениях перед нами ученые–исследователи биографии поэта, писатели сумели проникновенно донести до слушательниц трогательные и правдивые слова о матери и отце поэта, о семейном укладе тех лет, когда Габдулла получил первые уроки жизни и жажду поэтизировать ее на неисчерпаемо богатом языке Востока. Председатель «Ак калфак-Нева» рассказала о торжественном праздновании юбилея Г.Тукая, о деятельности в этом направлении Портала piter.tatar, шеф-редактором которого является Равиль Закиров. Она познакомила гостей с участницей Форума, солисткой Крымской Филармонии, Лауреатом Всероссийских и Международных Конкурсов Динарой Хафизовой, в исполнении которой а-капельно прозвучала татарская колыбельная на стихи​ Г. Тукая «Əллюки».

В этот же день прошло торжественное мероприятие, посвящённое женщинам-личностям современности.

Среди награжденных​ Благодарственным письмом от Всемирного Конгреса Татар за активную и плодотворную работу председателей «Ак калфак» находилась председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Ак калфак-Нева» Фирая Рашитова.

Для Петербурга знакомство с татарскими женщинами-личностями началось с легендарной просветительницы Мухлисы Бубый. В дар ВКТ и МРОО «Ак калфак» ею был передан барельеф просветительницы​ работы Петербургского скульптора Винеры Абдуллиной.

Пленарное заседание Форума состоялось 21 мая в культурном центре «Чулпан», также здесь была организована выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов. В рамках Форума делегация Петербурга и Ленинградской области приняла участие в мероприятии «Калфак туе».

Кроме того, для участников была запланирована культурная программа в Татарский государственный театр драмы и комедии имени К.Тинчурина, где был показан спектакль «Өч аршын җир» по произведению Аяза Гилязова.

«От себя отдельно хочется отметить​ первый, открытый в Казани​ полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» с углубленным изучением русского, татарского и английского языков,»- комментирует Рената Байтемирова, которая приехала в составе «Ак калфак-Нева» из Гатчины — ныне ставшей столицей Ленинградской области.

«В здании нового комплекса есть все для развития детей: многофункциональные спортивные залы, бассейны, творческие мастерские, научные лаборатории, видео- и звукозаписывающая студия, современная библиотека.

Образовательный комплекс создан на базе казанской школы №165. Он включает три школы: реконструированную начальную на 480 мест, новую билингвальную на улице Бичурина на 800 мест и новую полилингвальную на улице Бондаренко на 1224 места. В составе последней будет действовать интернат на 240 мест для иногородних детей.»

Напомним, Казань стала первым городом в Татарстане, в котором появится полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». Цель проекта, который инициировал Минтимер Шаймиев, – создание модели образовательного комплекса, в котором дети будут обучаться на русском, татарском, английском языках и воспитываться в духе межнационального согласия.

На второй день форума женщины собрались на выставке «Восстановленные духовные реликвии». Это изделия-копии подлинников, дошедших до нас от бабушек и матерей и получивших перевоплощение в виде нынешнего рукоделья, сделанного своими руками — намазлыков, полотенец и четок (дисбе).

При входе гостей встретили гармонисты с наигрышами татарских национальных мелодий. Посетительницы тут же подхватили их и запели песни, закружились в танце.

Делегация из Санкт-Петербурга «Ак калфак-Нева» также представила свои намазлыки и четки. Член Совета «Ак калфак-Нева» Фарида делится с нами: «Я привезла свой намазлык, вышитый тамбуром. Работа над ним заняла много времени. Я изучала сначала аналоги, просматривала их в интернете, потом нарисовала узоры своего намазлыка, перенесла их на ткань и начала вышивать. Назвала его я «Җәннәт бакчасы», так как на светло-зелёном фоне было вышито много ярких цветов. Четки, которые я сделала были сделаны из бусин янтарного цвета, поэтому они были названы «бал авыз».

Известная Петербургская художница Сания Бахтиярова выполнила намазлык «Тюльпан из Райского сада», можжевеловые чётки и авторское бахсами в формате татарского шамаиля в виде шаджара (семейного древа), на котором ясно угадывается родословная, лоно матери, семейные корни, пышная крона ветвей на нём и потомственные листья татарской семьи в Исламе. Светлана Ковязина представила намазлык и чётки «Корабль-тюльпан», Альфия Клейнова привезла на выставку​ намазлык в приданое невесты, переданный ей по наследству от мамы и бабушки.

В этих работах продолжено искусство наших предков, которые издавна занимались вышивкой в украшении домашнего текстиля — полотенец, скатертей, намазлыков, салфеток, занавесок.

С возрождением традиции вышивки, которую сейчас не так часто можно увидеть в домах, также происходит приобщение детей к Исламу через сделанные нами дисбе.

Фирая Рашитова, «Ак калфак-Нева»

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