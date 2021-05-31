В Челябинске подвели итоги конкурсов, организованных Конгрессом татар Челябинской области

В Челябинске завершился финал конкурсов для детей и взрослых Конгресса татар Челябинской области, посвященных татарской культуре. Впервые во время гала-концерта вместе с детьми в проектах «Маленькие жемчужины» – «Нани энжеляр», «Маленькие батыры» – «Нани батырлар», «Маленькие капельки» – «Нани тамчылар» на сцену вышли бабушки, для которых учредили специальный конкурс «Супер аби» (аби – пер.с татарского «бабушка»).

Проект удивителен тем, что каждый участник получает титул и памятные подарки, а его цель – не соревнование, а знакомство, сохранение и популяризация татарской культуры. Финальное шоу длиною в три часа прошло в Концертном зале им. С.Прокофьева. Благодаря организаторам в течение трех месяцев проекта участники посещали уроки татарского и арабского языков, дефиле, хореографии, сценической речи, мастер-классов по традиционному рукоделию и стилю, соревноваться в знании татарского языка, народных сказок и песен, в умении готовить национальные блюда.

Во время насыщенной и яркой концертной программы зрители наблюдали за рассказом бабушек о жизни и судьбе татарского народа, национальной истории и быте. Зрителям запомнились трогательные обращения детей на татарском языке к бабушкам, зажигательная плясовая и песни старших участниц.

В завершении вечера жюри назвало победителей. Так звание «Супер аби» – «Супер бабушка» получила Реда Кабирова, руководитель татарского народного центра «Мирас» Верхнего Уфалея. Среди детей 7–9 лет корону «Нани энжеляр» – «Маленькой жемчужины» вручили Алие Леоновой из Сосновского района, среди «Нани батырлар» – «Маленьких батыров» победу присудили Рашиду Нажимову из Троицка, среди самых маленьких – детей 5–7 лет – дипломы высшей степени получили финалисты «Нани тамчылар» Ахмадеев Хасан и Эмилия Гилиждинова из Челябинска. Остальным конкурсантам присудили победу в различных номинациях, всем вручены призы и подарки спонсоров.

Общественная организация Конгресс татар Челябинской области была создана в 1998 году. Ее цель – консолидация татар, живущих в регионе, для сохранения языка, культуры, расширения взаимодействия с культурами других народов Южного Урала. С 2009 года председателем исполнительного комитета Конгресса татар Челябинской области является Лена Рафиковна Колесникова.