В Урае прошла встреча с участием делегации из Казани

Урай посетила делегация из Казани. Ее возглавили Ленария Радиковна Муслюмова, председатель Всемирного форума татарской молодежи и Булат Раимович Рахимзянов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан.

В формате круглого стола состоялась встреча с активом Национально – культурной автономии татар, татарской молодежи города Урай, представителями общественных организаций соседних территорий — Советского, Пионерского, Нягани.

Участники обсудили глобальную тему – национальную идентичность в молодежной среде.

Главным спикером круглого стола выступила Ленария Муслюмова, впервые посетившая Югру и Урая. Современные технологии сегодня позволяют составить портрет представителя татарской молодежи любой территории, не находясь непосредственно там. Ленария, благодаря подписчикам своих аккаунтов, резюмировала, что Югра является компактной территорией для проживания татар, но по ее мнению им необходимо обозначить свою идентификацию. Целью ее визита явилось знакомство урайцев с образовательными проектами, фестивалями и форумами.

В работе круглого стола принял участие Марат Акчурин, депутат Думы города Урай, Рустам Миникаев, председатель Национально – культурной автономии татар, имам – хатым Абдульхалим хазрат. Каждый из них отметил значимость обсуждаемой темы.

«Надо признать, язык, к сожалению, уходит. Все меньше и меньше на нем говорят наши дети. Тем не менее, мы должны сохранить наши традиции и обычаи. Рассказывать нашим детям о подвигах таких мужей, как Муса Джалиль. Возвращаясь, домой, мы должны разговаривать в семьях на татарском языке. Это тот минимум, который может выполнить каждый татарин. Придя домой, говорить не: «Привет, сынок!», «Cәләм, улым!». Так мы сохраним нашу татарскую идентичность. Я рад, что впервые в нашем городе проходит встреча с участием современной татарской молодежи», — отметил Марат Акчурин.

Рустам Миникаев подчеркнул: «Язык и духовенство – это два столпа, фундамент, на которых держится общество. Я сделал определенные выводы, над чем должна работать автономия. В первую очередь проводить огромную работу с детьми, молодежью по сохранению родной культуры, традиций и преемственности поколений. В 2020 году город Урай подписал Соглашение о сотрудничестве с городом Лениногорском. В резолюцию круглого стола предлагаю внести проведение широкого круга мероприятий по взаимообогащению татарской культурой в молодежной среде между нашими муниципалитетами».

Имам – хатым Абдульхалим хазрат отметил, что татарскую идентичность позволяет сохранять ислам. В приоритетах работы всегда уделяется большое внимание изучению татарского языка. Он обозначил перспективу открытия в Урае Центра духовной культуры при Соборной мечети.

Участники круглого стола обсудили возможности проведения в Урае межмуниципального форума татарской молодежи при поддержке Всемирного форума татарской молодежи. Идею поддержали представители общественных организаций соседних территорий.

Лидер татарской молодежи оказалась интересной собеседницей, она рассказала об учебе, общественной деятельности, опыте работе в ОАЭ, о городе своей мечты — Казани. Ленария Муслимова обозначила перспективы работы: «В апреле планируется организация Всемирной акции «Татарча диктант», в августе — съезд Всемирного форума татарской молодежи. К нему приурочены финал конкурса «Татар кызы», финальный тур татарской лиги КВН».

Вторым этапом работы круглого стола показ документального фильма «Тунган як» про жизнь европейских татар. Затем последовало обсуждение, модератором выступил Булат Раимович Рахимзянов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан.Итогом работы круглого стола стало принятие решений по формированию татарской идентичности в городе Урай.