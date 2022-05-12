В Волгоградской области соберется фестиваль татарской культуры – Сабантуй

Сабантуй – яркое событие в культурной и духовной жизни татарского народа, включающее в себя ритуальную часть, чествование передовиков труда, старинные традиционные обряды, игры и спортивные состязания.

Фестиваль развернется в селе Малые Чапурники Светлоярского муниципального района 15 мая 2022 года. Начало – в 10.00.

Участниками станут мастера декоративно-прикладного искусства, творческие коллективы, отдельные исполнители самодеятельного художественного творчества, представляющие музыкальный, песенно-танцевальный, словесный, обрядовый, игровой фольклор, а также современные формы народно-певческого исполнительства.

Фестиваль пройдет в нескольких номинациях:

• вокал;

• хореография;

• Инструментальное исполнительство;

• театральное искусство;

• декоративно-прикладное искусство.

Гостей ожидает насыщенная программа: спортивные и культурные мероприятия (борьба на поясах Кэрэш, показательные выступления федераций восточных единоборств), национальные забавы, мастер-классы мастеров декоративно-прикладного искусства, мастеров-ремесленников, показательные выступления конноспортивного клуба Волгограда и многое другое.

Сабантуй проводится в рамках реализации плана мероприятий по проведению в Волгоградской области Года культурного населения народов России и является ярким примером культурного общения и обогащения народов Волгоградской области.

Организаторы – администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области, ГБУК Волгоградский областной центр народного творчества.