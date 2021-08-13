В Вологде идет расширение соборной мечети

В конце 2020 года представители МРОМ г. Вологды обратились к председателю ДУМ Российской Федерации муфтию шейху Равилю Гайнутдину с просьбой об оказании помощи в расширении действующей соборной мечети. Лидер российских мусульман оказал содействие в решении этого важного вопроса и принял решение о финансировании. Ответственным за проведение строительства и реконструкции был назначен зампред-управделами ДУМ Российской Федерации Рафик Анварович Фаттахетдинов.

«Чистота — половина имана (веры)» – говорится в достоверном сборнике хадисов имама Муслима. Согласно первому этапу, было запланировано строительство новой современной тахарятной, рассчитанной на возросшее число прихожан. Старая тахаратная находилась в подвальном помещении и уже не отвечала требованиям по вместимости и гигиене.

Силами МРОМ был подготовлен эскизный проект и сметная документация, выбран подрядчик для строительных работ.

На август 2021 года выполнена основная часть строительно-монтажных работ – возведены фундамент, стены, крыша, подведены канализация и водопровод, монтируется системы вентиляции и электроснабжения.

Следующим этапом запланирована наружная и внутренняя отделка помещения, укладка теплого пола, установка дверей и окон.

«С помощью Всевышнего Аллаха и при поддержке нашего Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина мы надеемся запустить новую тахаратную к концу этого года» – отметил председатель местной религиозной организации «Общество мусульман города Вологды» Альберт хазрат Мустафин.

muslim.ru