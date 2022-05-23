В Ялте состоялась встреча местной национально-культурной автономии татар Поволжья «Акчура»

21 мая в Ялте в Детской городской библиотеке состоялась встреча местной национально-культурной автономии татар Поволжья «Акчура». Были приглашены представители МНКА осетин, чеченцев, председатель Крымского отделения Ассамблеи народов России Л.И.Редькина.

Встреча была посвящена празднованию, в соответствии с Указом Президента РФ, в Татарстане 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.​

Сначала присутствующие почтили минутой молчания народного артиста России Рената Ибрагимова, с которым «Акчура» интересно и плодотворно общалась при проведении городских мероприятий, посвящённых Победе в ВОВ.

Председатель общины Р.К.Ступакова рассказала о Татарстане, Казани, о происхождении ислама и праздновании его принятия в Республике Татарстан. Татарские песни исполнили сёстры Марьям и Таиба. Заместитель председателя общины Р.М.Алексеева прочитала стихи на родном языке. Марьям прочитала стихи «Бессмертный полк» (автор Р.К.Ступакова), стихи о дружбе.

Р.К.Ступакова прочитала свои стихи о Казани, о празднике Сабантуй. Были предложены к просмотру видео, созданные общиной, об истории татарского народа, о родном языке, о деятельности «Акчуры». Последним было показано видео, где Ренат Ибрагимов и Дина Гарипова исполняют песню «Ай, былбылым». На мероприятии выступили также В.Н.Савлаев, представляющий общину осетин, и Д.А.Тетиева — председатель общины чеченцев.