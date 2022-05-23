В Казани презентовали книгу о режиссере Фариде Бикчантаеве

В свет вышла книга «Режиссер Фарид Бикчантаев». Ее презентация прошла накануне в стенах Камаловского театра. Авторами и создателями выступили театральный критик Марина Дмитревская из Санкт-Петербурга и заведующая литературно-драматургической частью театра Камала Гульшат Фаттахова.

Книга посвящена творчеству Фарида Бикчантаева — ведущего режиссера Татарстана, заслуженного деятеля искусств РТ и РФ, главного режиссера Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, педагога, воспитавшего не одно театральное поколение.

«Моя роль свелась к тому, что в январе я приехала в Казань и мы неделю не переставая говорили с Фаридом. Более длинного интервью в моей жизни не было. Мы говорили о том, что такое „моң“, суфизм, говорили и о сокровенном», — рассказала Марина Дмитревская.

В книге три больших раздела. В первом из них Фарид Бикчантаев представлен как человек, осмысляющий свою жизнь и жизнь татарского театра рубежа ХХ–ХХI веков. Во второй Бикчантаев раскрывается как организатор театрального рабочего процесса. Он показан изнутри «кухни» театра: репетиций, проб и других моментов. Кроме того, в книге творчество режиссера дано и в зеркале мнений критиков, высказываний коллег и учеников.

«Книги, посвященные режиссерам, как правило, составлены из воспоминаний. А у нас, как отражено в разделах „Бикчантаев говорит“, „Бикчантаев репетирует“ и „О Бикчантаеве пишут“, книга отвечает на вопрос „Что делает?“. Она отражает здесь и сейчас, то качество театра, которое на сегодня существует», — пояснила Гульшат Фаттахова.

Проект осуществлен к 60-летию режиссера, однако, по словам авторов, подводить итоги рано. «Режиссер Фарид Бикчантаев» — рефлексия только по поводу пройденного пути.

tatar-inform.ru