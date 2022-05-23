В Пестречинском районе РТ прошли торжества в честь 1100-летия принятия ислама

Пестречинском районе Татарстана состоялись мероприятия в честь 1100-летия принятия ислама. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

В фойе кинотеатра «Кинокадр» открылась выставка из фондов краеведческого музея, посвященная исламу, библиотечная система представила экспозицию книг про ислам.

На сцене лучшие коллективы района показали номера, посвященные родному краю и болгарской земле. Перед зрителями выступили Карим Габдуллатыпов с композицией «Ай, былбылым», Эльзира Яруллина с песней «Нурлы Казан», Ренат Гилязов — «Моңлы гармун», а Миляуша Рамазанова из Казани исполнила свою новую песню «Ак мәчет», написаную в честь Белой мечети в Болгаре.

«Пестречинцы принимают активное участие в мероприятиях, посвященных 1100-летию принятия ислама. Кроме выставок в районных центрах, тематические классные часы прошли в школах. На них прозвучали исторические данные про официальное принятие ислама. В классных часах приняло участие более 3 тыс. школьников», — рассказала пресс-секретарь районной администрации Ляйсан Мифтахова.

Также сегодня в кинотеатре «Кинокадр» представили фильм «От Волжской Булгарии до Казанского ханства». Выставка об исламе продолжит свою работу в музее.

Пресс-служба Пестречинского района РТ.