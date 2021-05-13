В Югре почтили память погибших в 175-ой гимназии Казани

Неравнодушные граждане, представители органов местного самоуправления, общественных объединений, партии «Единая Россия» и другие приняли участие в церемониях возложения цветов в своих муниципалитетах.

В самом центре окружной столицы – парке им. Б. Лосева рядом со статуей мамонтенка организовали временный мемориал. Памятник был выбран не случайно:

“Мамонтенок символизирует детство, радость – все то, чего лишены погибшие дети. К сожалению, это место уже не в первый раз возложено цветами. Три года назад мы почитали память погибших в пожаре в городе Кемерово детей”, – говорит Екатерина Николаевна Гарькина, директор КДЦ «Октябрь».

Пришедшие в парк неравнодушные жители Ханты-Мансийска возложили цветы, выразили соболезнования семьям погибших и почтили память жертв трагедии минутой молчания.

“В нашей стране можно заметить тенденцию сближения людей общим горем. Счастье индивидуально, а горе – общее, в особенности, если тема касается детей. Хочется верить, что мы больше не соберемся рядом с этим памятником по трагическому поводу. Ситуация показала, что любой даже самый благоустроенный и материально обеспеченный город может затронуть такое горе”, – сказал Александр Валерьевич Лавренов, заместитель Председателя Думы города Ханты-Мансийска.

Ранее, 11 мая в одной из школ Казани произошел теракт. 19-летний нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

ugra-news.ru