В Ютазинском районе прошел II Всероссийский конкурс чтецов Корана среди мусульманок “Халиса”

29 мая в Ютазинском районе в поселке Уруссу прошел II Всероссийский конкурс чтецов Корана среди мусульманок “Халиса”. Конкурс организован ДУМ РТ, Ютазинским мухтасибатом, Казыятом Юго-Восточного региона Татарстана при содействии администрации Ютазинского района и прошел в рамках мероприятий к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии.

В конкурсе приняли участие мусульманки из районов и городов Татарстана, Башкортостана, Волгоградской, Пензенской и др. областей. Всего 46 участниц. Но в финал, который и состоялся сегодня в здании Дома Культуры послека Уруссу, прошли 24 чтицы Корана. Отборочный тур проходил вчера на базе медресе “Фанис” Ютазинского мухтасибата. Самой юной участнице конкурса было 5 лет, самой возрастной – 48 лет.

Сегодня конкурс начался с чтения Корана. Аяты прочел студент Болгарской исламской академии, преподаватель арабского языка медресе “Фанис” Ризван хазрат Шарапов, который также совершил дуа. Затем с приветственными словами к участницам обратились заместитель главы района Закуан Ильясов и казый Юго-Восточного региона, имам-мухтасиб Ютазинского района Марат хазрат Марданшин.

– В этом году Конкурс открыл череду мероприятий ДУМ РТ в рамках предстоящего 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, – напомнил Марат хазрат. – Пусть Аллах будет доволен теми, кто внес свой вклад в организацию этого мероприятия, и теми, кто читает и учит Куръан!

Конкурс ежегодно проводится с целью приобщения мусульманок к истинным знаниям об Исламе и повышения интереса к Священному Корану среди женщин и религиозного просвещения населения. Конкурсантки демонстрировали свои знания в двух номинациях: «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов» и «Знание наизусть 5-х (26, 27, 28, 29, 30) джузов». Кроме того, от участниц требовалось знание махраджа и таджвида, а также умение красиво читать Куръан.

В конкурсе могли принять участие мусульманки, являющиеся гражданами России, независимо от возраста. По требованиям конкурса они не должны быть студентками центров по заучиванию Куръана и хафизами Куръана. Каждая конкурсантка могла участвовать только в одной номинации. Победительницам прошлогоднего конкурса было разрешено принять участие только в знании 5-ти джузов.

Победительница конкурса в номинации “Знание наизусть 5-х (26,27,28,29,30) джузов текста Священного Корана” была удостоена денежного приза в размере 50 тыс.рублей, победительнице второй номинации вручили специальный приз от Ютазинского мухтасибата. Остальных конкурсанток, занявших призовые места также наградили ценными призами. Кроме того, всех участниц порадовали поощрительными призами.

Мероприятия ДУМ РТ к предстоящему 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии продолжатся завтра в Азнакаевском мухтасибате V Межрегиональным конкурсом чтецов Корана «Аслям» среди мужчин и Международным конкурсом чтецов Корана по татарскому макаму.