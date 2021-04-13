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Василь Шайхразиев: “Муфтияты в регионах России видят ДУМ РТ лидером и помощником”

Василь Шайхразиев: “Муфтияты в регионах России видят ДУМ РТ лидером и помощником”

в Новости, СМИ о нас, Слайдер, Главные новости, 13.04.2021 0 15

Духовное управление мусульман Республики Татарстан является лидером среди муфтиятов в регионах России и их помощником. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Муфтий на следующий срок поставил перед собой серьезные задачи. Во-первых, опираясь на тот фундамент, который был создан, вести работу единения. В то же время на уровне Российской Федерации у нас есть несколько муфтиятов. Я обратил внимание, что каждый муфтият в субъектах Российской Федерации видит наш муфтият (ДУМ РТ. — прим. Т-и) не только лидером, но и помощником в первую очередь в части подготовки и переподготовки имамов», — сказал Шайхразиев.

Он отметил, что ДУМ РТ ведет широкую деятельность: работу в мечетях, переводы Корана, проповеди (вагазы) на татарском языке, учебный процесс в медресе, колледжах, институтах и академии.

«Сегодня Татарстан не только субъект Российской Федерации, который очень много делает для сохранения языка исламской веры, но и становится центром по подготовке кадров для всей России и некоторых стран, — подчеркнул вице-премьер. — Я уже попросил муфтия, чтобы, работая в пределах республики, он уделял внимание поддержке связей с нашими соотечественниками в России и за ее пределами».

Тимур Рахматуллин

tatar-inform.ru

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