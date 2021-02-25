Василь Шайхразиев осмотрел Дом дружбы в Астрахани

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев продолжает череду рабочих поездок по федеральным округам России. В эти дни Вице-премьер РТ находится в Астраханской области.

В рамках рабочего визита в область председатель Нацсовета посетил Астраханский областной научно-методический центр народной культуры «Дом дружбы» (далее – АОНМЦНК). В настоящее время АОНМЦНК занимается научной, публикационной, методической, проектной и организационной деятельностью. В учреждении работает 115 человек, среди которых кандидаты наук, заслуженные работники культуры России, Татарстана, Дагестана, специалисты имеющие знаки отличия.

Истинными носителями традиций являются творческие коллективы центра — ансамбли «Акмарал», «Бударочка», «Ялкын», «Капелька», «Аревик», детский ансамбль «Родничок», татарский народный театр, ансамбль традиционной песни астраханских казаков.

13 декабря 2013 года начал свою работу новый отдел АОНМЦНК – Дом Ремесел. Его основная задача – сохранение и развитие народных промыслов и ремесел Астраханской области.

Илюзя Абульханова