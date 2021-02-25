В Ташкенте состоялось мероприятие, посвященное Назибу Жиганову

23 февраля 2021 года в г.Ташкенте состоялось мероприятие «Назиб Жиганов. Посвящение», которое было проведено по инициативе руководства музея узбекского композитора Мухтара Ашрафи, одного из ведущих культурных учреждений Узбекистана.

В мероприятии приняли участие общепризнанные специалисты и представители регионов из Республики Узбекистан, сотрудники учреждений Министерства культуры Республики Узбекистан, Академии наук Республики Узбекистан, Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента, студенты и преподаватели Государственной консерватории Узбекистана (ГКУз).

В ходе встречи были рассмотрены вопросы проводимых в Узбекистане и России реформ в гуманитарной сфере, развития академической музыки, поддержки молодых талантов, активных культурных взаимообменов, а также реновации музеев, организации новых музеев, особенно в регионах. Проведения в государственных музеях Дня «открытых дверей», деятельности «клубов друзей» музеев.

Присутствующим была предоставлена подробная информация о жизни и деятельности народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР, выдающегося татарского композитора, педагога, общественного деятеля Назиба Гаязовича Жиганова. Были продемонстрированы малоизвестные широкой публике документы из музея М.Ашрафи, связанные с творчеством корифея татарской культуры.

Со вступительным словом обратилась к собравшимся ведущая мероприятия, директор дома-музея М.Ашрафи Гунова Н.К.

О планетарности личности Н.Жиганова рассказала профессор ГКУз Галущенко И.Г.

Арию М.Джалиля из оперы «Джалиль» в переложении для тромбона исполнил лауреат республиканских конкурсов, артист Национального симфонического оркестра Республики Узбекистан Норматов Д., концертмейстер заведующая кафедрой эстрадного отделения Республиканского специализированного музыкального академического лицея им.Успенского Наимова Д.

Ведущий научный сотрудник Научно-просветительского мемориального комплекса им.Первого Президента Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан Шигабдинов Р.Н. рассказал о страницах истории культуры Республики Татарстан и о татарских деятелях культуры и искусства Республики Узбекистан.

С приветственными словами к собравшимся выступили представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А., и председатель Правления ТОКПЦ г.Ташкента Набиуллин Р.Х.

Лауреат международных конкурсов, докторант ГКУз Ислямова Д. исполнила на рояле композиции Н.Жиганова «Утро» из сюиты для фортепиано, «Вальс» из сюиты для фортепиано, №1 из цикла «Матюшинские эскизы».

Заслуженная артистка Республики Татарстан и Республики Башкортостан, солистка хоровой капеллы Государственной филармонии Узбекистана Халдарова Х. исполнила произведения на слова М.Джалиля и музыку С.Сайдашева «Песни мои», а также «Томление» на слова М.Джалиля и музыку З.Хабибуллина».

По словам Гуновой Н.К. активное сотрудничество двух авторитетных учреждений: домов-музеев М.Ашрафи в Ташкенте и Н.Жиганова в Казани- началось в 2010 году с обыкновенной переписки. Тогда мало кто верил, что простой обмен письмами перейдет в многолетнее, тесное и плодотворное сотрудничество.

В 2016 году музей М.Ашрафи принял участие в традиционных «Жигановских чтениях». В сборнике этих чтений вышла статья «М.Ашрафи и Н.Жиганов: две золотые ветви искусства».

Предшествующий пандемии 2019 год, ознаменовался пиком сотрудничества мемориальных музеев Ашрафи и Жиганова – двух титанов узбекской и татарской культуры. Татарская сторона приняла активное участие в проведении в декабре 2019 года масштабной культурной акции «ASHRAFI WORLD MUSIC”. Руководство музея М.Ашрафи и участники этой акции с огромной благодарностью получили приветствие Министра культуры Республики Татарстан Аюповой И.Х. В рамках данного проекта, при содействии Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, состоялась передача печатных и электронных изданий, фильмов о композиторе М.Ашрафи казанскому музею, а также от дома-музея Н.Жиганова в Ташкент.

Партнерство этих учреждений культуры, проведение подобных встреч послужат идеалам гуманизма в деле воспитания молодого поколения, которые всегда присутствовали в творчестве выдающегося деятеля музыки Назиба Жиганова.

Вечер был приурочен к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Узбекистане.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан