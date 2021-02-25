Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля в Астрахани

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Астраханскую область, возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля в Астрахани.

Памятник Мусе Джалилю появился в городе в 2017 году в рамках российского проекта «Аллея Российской Славы». Здесь также есть улица имени поэта. На ней стоит Театр юного зрителя. С именем великого татарского поэта Астрахань связывает немало. Пребывание Мусы Джалиля на Нижней Волге стало важным событием в культурной жизни края. Здесь из-под пера литератора рождались очерки и статьи о труде овощеводов, стихи о рыбаках.