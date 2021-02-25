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Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля в Астрахани

Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля в Астрахани

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.02.2021 0 9

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Астраханскую область, возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля в Астрахани.

Памятник Мусе Джалилю появился в городе в 2017 году в рамках российского проекта «Аллея Российской Славы». Здесь также есть улица имени поэта. На ней стоит Театр юного зрителя. С именем великого татарского поэта Астрахань связывает немало. Пребывание Мусы Джалиля на Нижней Волге стало важным событием в культурной жизни края. Здесь из-под пера литератора рождались очерки и статьи о труде овощеводов, стихи о рыбаках.

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