Всемирный форум татарской молодежи ищет единомышленников в Нижневартовске

Председатель Всемирного форума татарской молодежи при Исполкоме Всемирного конгресса татар Ленария Муслюмова посетила Нижневартовск.
“Целью визита, в первую очередь, является консолидация молодежи. Я приехала с презентацией нашей некоммерческой организации, чтобы показать формат работы ВФТМ. После совместного анализа нашей работы мы с местными представителями НКО попробуем адаптировать наши наработки к вашему региону.
Это моя первая поездка в Ханты-Мансийский автономный округ. Прежде мы ездили в сторону Новосибирска, с Сибирью запланировали и уже реализовываем совместные проекты, однако пандемия внесла коррективы в нашу работу. И вот, как только ограничения в связи с эпидобстановкой были сняты, УрФО и Югра стали первым регионами в маршруте ВФТМ.
ХМАО выбран не случайно: если смотреть по переписи населения, в Югре наблюдается большой прирост татар. Так за последние 40 лет количество татар, проживающих в вашем автономном округе, увеличилось в 7 раз. Естественно, что Всемирный форум татарской молодежи не может оставить этот факт без внимания. Хочется укрепления дружеских молодежных мостов между нашими регионами. В Казани мы часто принимаем делегатов и участников всевозможных мероприятий, а сейчас будем работать над конкретными задачами, потому что молодежь можно собирать только возле проектов. В Нижневартовске, как и в ХМАО в целом, ищем единомышленников. Готовые проекты, задумки у нас уже есть, и важно, чтобы молодежь округа выступала операторами этих проектов в Югре.
На основании экономического и культурного взаимодействия между Республикой Татарстан и Ханты-Мансийским автономным округом существует договор о сотрудничестве, который пролонгируется на протяжении долгих лет, и за это отдельная благодарность представителям наших властей. Обе стороны расположены к диалогу, и, конечно, хочется до федерального Сабантуя совместно с молодежью Нижневартовска реализовать какой-нибудь образовательный проект.
У нас есть уже реализованный проект «Акыл фабрикасы» или «Фабрика мысли». Это своеобразный акселератор новых идей. Обычно команда, включающая в себя экспертов, спикеров, модераторов, выезжает из Казани в регион, и уже на месте разбивается по блокам. Проводят различные тренинги, семинары, панельные дискуссии, социальное проектирование по различным темам и направлениям”, – рассказывает Ленария Муслюмова.
Председатель Местной Нижневартовской городской общественной организации татарской культуры “Ватан (Отечество)” Альберт Халиуллин:
“Наши организации – МНГОО Татарской Культуры “Ватан (Отечество)” и ОО ТНКА Г.Нижневартовска “Мирас (Наследие)” активно участвуют в жизни города, способствуют сохранению культурных традиций и национальной идентичности, налаживанию межнациональных отношений. Мы проводим Дни татарской культуры, литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения», активно вовлекаем молодежь в различные проекты. Помимо этого в Нижневартовских школах №8 и №11 функционируют татарские классы со специальной учебной программой, в которую входит татарский язык. Еще один татарский класс откроется весной в новом Лицее №1 им. А.С. Пушкина.
Во время визита председателя ВФТМ Ленарии Муслюмовой мы провели круглый стол с участием актива татарской молодежи Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса и Излучинска. Уверен, что различные совместные мероприятия способствуют объединению не только татарской молодежи, но и в целом помогают укреплению межнациональных отношений. И, конечно, наших гостей мы пригласили на XXI Всероссийский «Сабантуй», который в этом году пройдет в Нижневартовске”.
Добавим, масштабное мероприятие Федеральный Сабантуй пройдет в рамках Самотлорских ночей 18-19 июня сразу на нескольких городских площадках. В феврале прошло заседание оргкомитета Сабантуя. В него вошли представители Правительства Республики Татарстан, Исполкома Всемирного конгресса татар, Правительства Югры, администрации Нижневартовска и местных общественных объединений.