Всемирный форум татарской молодежи ищет единомышленников в Нижневартовске

“Целью визита, в первую очередь, является консолидация молодежи. Я приехала с презентацией нашей некоммерческой организации, чтобы показать формат работы ВФТМ. После совместного анализа нашей работы мы с местными представителями НКО попробуем адаптировать наши наработки к вашему региону.

Это моя первая поездка в Ханты-Мансийский автономный округ. Прежде мы ездили в сторону Новосибирска, с Сибирью запланировали и уже реализовываем совместные проекты, однако пандемия внесла коррективы в нашу работу. И вот, как только ограничения в связи с эпидобстановкой были сняты, УрФО и Югра стали первым регионами в маршруте ВФТМ.

ХМАО выбран не случайно: если смотреть по переписи населения, в Югре наблюдается большой прирост татар. Так за последние 40 лет количество татар, проживающих в вашем автономном округе, увеличилось в 7 раз. Естественно, что Всемирный форум татарской молодежи не может оставить этот факт без внимания. Хочется укрепления дружеских молодежных мостов между нашими регионами. В Казани мы часто принимаем делегатов и участников всевозможных мероприятий, а сейчас будем работать над конкретными задачами, потому что молодежь можно собирать только возле проектов. В Нижневартовске, как и в ХМАО в целом, ищем единомышленников. Готовые проекты, задумки у нас уже есть, и важно, чтобы молодежь округа выступала операторами этих проектов в Югре.

На основании экономического и культурного взаимодействия между Республикой Татарстан и Ханты-Мансийским автономным округом существует договор о сотрудничестве, который пролонгируется на протяжении долгих лет, и за это отдельная благодарность представителям наших властей. Обе стороны расположены к диалогу, и, конечно, хочется до федерального Сабантуя совместно с молодежью Нижневартовска реализовать какой-нибудь образовательный проект.