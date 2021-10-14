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Василь Шайхразиев отправляется с рабочим визитом в Москву

Василь Шайхразиев отправляется с рабочим визитом в Москву

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 14.10.2021 0 5

Сегодня, 14 октября, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправляется с рабочим визитом в Москву.

15-16 октября в столице пройдет VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. Ожидается около 400 делегатов из 102 стран. В Форуме примут участие руководители федеральных органов власти, а также представители ряда регионов России.

Одним из модераторов секции “Роль соотечественников в экономическом сотрудничестве регионов России с зарубежными странами” станет Вице-премьер РТ.

Илюзя Абульханова

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