Василь Шайхразиев отправляется с рабочим визитом в Москву

Сегодня, 14 октября, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправляется с рабочим визитом в Москву.

15-16 октября в столице пройдет VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. Ожидается около 400 делегатов из 102 стран. В Форуме примут участие руководители федеральных органов власти, а также представители ряда регионов России.

Одним из модераторов секции “Роль соотечественников в экономическом сотрудничестве регионов России с зарубежными странами” станет Вице-премьер РТ.

Илюзя Абульханова