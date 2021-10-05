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Василь Шайхразиев отправляется в Республику Крым с рабочей поездкой

Василь Шайхразиев отправляется в Республику Крым с рабочей поездкой

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 05.10.2021 0 5

 Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан,
Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар
Василь Шайхразиев отправляется в Республику Крым с рабочей поездкой. Его встретит Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе Руслан Шаяхметов.

Здесь запланированы встречи с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и с председателем ЦРО ДУМ Республики Крым и города Севастополя, муфтием Хаджи Эмирали Аблаевым.

Также Председатель Национального Совета ВКТ  примет участие в церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Гали Мазитову. Кроме того, 6 октября пройдет встреча с представителями татарской общественности г. Ялты, членами общественной организации «Ялтинская община татар, башкир Поволжья,
Урала и Сибири «Акчура».

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