Василь Шайхразиев отправляется в Республику Крым с рабочей поездкой

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан,

Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар

Василь Шайхразиев отправляется в Республику Крым с рабочей поездкой. Его встретит Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе Руслан Шаяхметов.

Здесь запланированы встречи с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и с председателем ЦРО ДУМ Республики Крым и города Севастополя, муфтием Хаджи Эмирали Аблаевым.

Также Председатель Национального Совета ВКТ примет участие в церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Гали Мазитову. Кроме того, 6 октября пройдет встреча с представителями татарской общественности г. Ялты, членами общественной организации «Ялтинская община татар, башкир Поволжья,

Урала и Сибири «Акчура».