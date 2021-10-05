Совет Всемирного форума татарской молодежи выступил против упразднения должности президента РТ

Всемирный форум татарской молодежи опубликовал открытое письмо о поддержке статуса президента Республики Татарстан. Письмо, адресованное Госдуме РФ, Совету Федерации РФ и Госсовету РТ, опубликовано на официальной странице форума.

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕМИРНОГО ФОРУМА ТАТАРСКОЙ МОЛОДЁЖИ

В Государственную Думу Российской Федерации

В Совет Федерации Российской Федерации

В Государственный Совет Республики Татарстан

27 сентября стало известно, что в Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации”, согласно которому все руководители субъектов федерации должны именоваться главами.

В Татарстане на протяжении последних 30 лет высшее должностное лицо Республики именуется Президентом, и это уже является частью нашей истории. Именно в этой должности многонациональный народ Татарстана пять раз выбирал себе гаранта соблюдения Конституции и законов Республики Татарстан. Президент нашей Республики является не просто главой субъекта федерации, это – высший институт в системе власти Республики, определяющий баланс в многонациональном и многоконфессиональном обществе Татарстана. Только граждане Республики вправе решать, как должна называться эта высшая должность. Мы убеждены, что нет никаких оснований полагать, что конституционные основы и исторические условия для существования этого института изменились.

Вместе с тем, президент Татарстана – это символ всего 7-миллионого татарского народа, символ духовного возрождения и объединения татарской нации, исторически проживающей почти во всех субъектах Российской Федерации, странах СНГ и в более 30 странах мира. Представители сотен татарских организаций по всему миру гордо называют его «президентыбыз». Попытка лишить нас этого символа мы расцениваем как неправомерное наступление на национальные права, как попрание нашего национального символа.

Согласно Конституции, Россия – это федеративное государство. Богатство России, в первую очередь, в разных людях, разных народах, которые населяют нашу страну. Наша сила и мощь как раз в этом многообразии. Каждый регион обладает своими уникальными особенностями, и попытка унифицировать все регионы, сделать всех одинаковыми – это удар по основам нашего российского государства. Лишение субъектов федерации их субъектности неминуемо ведет к ослаблению субъектности всей Российской Федерации.

Процитируем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который в 2015 году заявил, что федеральный центр “с уважением отнесется к любому выбору народа Татарстана”: “По поводу Президента Татарстана. Вы знаете, у нас ведь как в стране говорят: хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело самого Татарстана, я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие-то национальные чувства. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы сами там решайте, ладно?”. Таким образом, попытки отдельных членов Федерального Собрания Российской Федерации переименовать должность президента нашей республики противоречит взглядам Президента России.

Определенное Конституцией Татарстана и её народом наименование высшей должности Республики не умаляет признание такого очевидного факта, что во главе Российской Федерации стоит Президент. Иначе депутаты должны взяться и за запрет называться президентами руководителям коммерческих компаний, спортивных федераций, фондов и других некоммерческих организаций.

В последние годы, к большому сожалению, наблюдается печальная тенденция свести федерализм России к нулю. Унификация названий глав субъектов федерации – очередной шаг к разрушению федерализма, как основы российского государства.

Регионализм и федерализм для российского политического класса отчего-то выступают сегодня как вызовы, с которыми надо бороться. Оттого все атрибуты региональной идентичности тоже вызывают у ряда политиков сильное раздражение. И это не прибавляет крепости в отношениях, а напротив, создает атмосферу отчужденности. Республики есть, а прав нет.

Нам не совсем понятно, почему вместо того, чтобы решать реальные (!) проблемы нашей многонациональной страны, некоторые профессиональные политики то и дело ведут борьбу с ветряными мельницами. Россия – это прежде всего сами субъекты федерации, которые и составляют ее реальное “тело”. И важно прислушиваться к их мнению. Мы сильны единством и взаимопониманием. Но в последнее время мы этого не видим. Напротив, чувствуется, что члены Федерального Собрания, представляющие разные регионы, не понимают страны, в которой живут.

Мы выражаем своё категорическое несогласие с данным предложением в законе и требуем дать субъектам федерации возможность самим решать, как называть руководителей, правительства и парламенты регионов.

С уважением, Совет Всемирного форума татарской молодежи

03 октября 2021