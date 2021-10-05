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В Москве прошла встреча Совета руководителей общественных объединений и актива татарской общественности московского региона

В Москве прошла встреча Совета руководителей общественных объединений и актива татарской общественности московского региона

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 05.10.2021 0 1

В Полпредстве Татарстана в Москве прошла очередная встреча Совета руководителей общественных объединений и актива татарской общественности московского региона.

Гостей поприветствовал Полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин.

В нем также приняли участие заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ Алмаз Файзуллин, заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов. Они рассказали о мероприятиях 2022 года, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

По видеосвязи выступила заслуженный юрист России Гульнара Сергеева. Гульнара Ильдусовна рассказала о своем сотрудничестве с Всемирным конгрессом татар и ответила на вопросы о предстоящей переписи населения.

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