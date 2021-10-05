Ученый Марсель Ахметзянов о татарских рукописных книгах

Рукописные книги, составляющие духовное наследие мусульманской цивилизации, имеют глубокие традиции. До появления татарского книгопечатания вся учебная литература в мусульманских учебных заведениях и религиозные книги богословов имели рукописный характер. Именно поэтому, несмотря на издание огромными тиражами Корана, Хафтияка, традиция использования рукописных списков Корана и переписывания Священной книги мусульман в Волго-Уральском регионе сохранялась. Также важно отметить, что татарская печатная продукция по ассортименту и количеству полностью не удовлетворяла потребности татарского общества в книгах, что явилось одной из главных причин сохранения традиции переписывания рукописных книг.

До 1860-х гг. рукописная книга у татар-мусульман играла ведущую роль в просвещении и образовании. В татарских медресе имелись каллиграфы-переписчики – искусные мастера арабского письма, работавшие по заказу. Например, одним из знаменитых переписчиков рукописей был Мухаммад-Гали Махмудов (1824–1891), уроженец д.Сулангер из Заказанья. В 19-летнем возрасте он был приглашен преподавателем каллиграфии на Восточный факультет Казанского университета.

Поэт-просветитель Габдрахим Утыз Имяни (1754–1834), судя по его автографным сочинениям, являлся одним из виднейших каллиграфов своего времени. Он переписывал книги каллиграфическим мелким «настагликом». Г.Утыз Имяни собрал вокруг себя и подготовил целую плеяду учеников, профессиональных переписчиков-каллиграфов, среди которых особо выделялись его сын Ахмаджан (?–1849), зятья Ахмаджан ибн Шамсаддин и Ахмаджан ибн Фадлаллах и др. «О, если бы рукописи, написанные прекрасным почерком Габдрахим хазрата и его учеников, были бы собраны в одном месте и хранились как подобает» – мечтал в свое время Р.Фахретдин.

В рукописном наследии татарских каллиграфов преобладали: религиозно-учебная литература, молитвенники, письма, поэтические произведения, памятники литературного наследия прошлых веков.

Изучение содержания рукописей по типам показало, что в XIX в. подавляющее большинство татарских рукописей представляли собой сборники разных материалов. В частности, вместе с татарскими литературными, фольклорными и бытовыми надписями в сборниках рукописей встречаются мусульманские молитвы на арабском языке.

Наряду с произведениями, созданными в XIX в., рукописные книги сохранили также списки произведений авторов предыдущих столетий, мунаджаты (стихи) неизвестных авторов, байты, поэмы, рассказы, древние дастаны в прозе средневекового периода. Остановимся на них более подробно.

К письменному жанру фольклора относятся многочисленные рукописные тексты татарских байтов, посвященные «Русско-французской войне 1812 года», «Русско-турецкой войне 1853–54 гг.», а также «Баит о руководителе Дагестанских народов Шамиле», «Байт о русско-турецкой войне 1878–79 гг.», «Баит о переписи населения 1897 г.». Очень популярным был баит «О семи девушках» – обучавшихся в течение семи лет (учились до 1840 г.) в медресе Каргалы под Оренбургом, которые случайно были разоблачены.

Широкую известность среди населения получили баиты о поэте Акмулле, о различных трагических случаях, в частности «Баит о Зульхабири», «О наводнении в селе Нижняя Ура в 1818 году» и т.д.

В татарских рукописных сборниках представлены также поэтические некрологи «Мәрсия» и другие жанры («Некролог Исмагила Кышкари», «Некролог Мухаммед Шакира сына Сейфуллы», «Некролог поэта Фахретдина Нурлати», «Некролог имама Фаттаха» и др.

Известный языковед и исследователь текстов средневекового татарского литературного памятника «Кыйссаи Йосыф» Ф.С. Фасеев собрал сведения о наличии более 160 списков, большинство которых датируется XIX в. Сегодня в архивах различных научных центров хранится около 300 ед. старописьменных списков «Кыйссаи Йосыф».

Важно отметить, что часть произведений имела распространение исключительно в рукописном виде. Среди этой группы памятников следует отметить средневековый дастан «Каһарман китабы», сохра-нившийся лишь в рукописных списках XVIII–XIX вв. Некоторые из этих произведений в последующем издавались. Например, поэтический памятник XIV в. «Дастан Җөмҗөмә» первоначально, до 1870 г., был известен лишь в рукописных списках…

В отдельную группу рукописных памятников можно выделить произведения, которые продолжали переписываться каллиграфами, шакирдами медресе и после появления печатного текста. Например, Таджетдина Ялчигулева «Рисаләи Газизә» (1796 г.) было издано в 1850 г., однако получило широкое распространение среди татарских читателей и в виде рукописей.

Таким образом, переписывание книг татарскими каллиграфами являлось видом искусства, их труд высоко оценивался грамотным населением. Оно было широко распространено среди шакирдов медресе, что в значительной степени удовлетворяло потребности татарских школ в учебных пособиях. Вплоть до 1860-х гг. переписывание рукописных книг велось активно, устойчивое распространение оно сохраняло и в пореформенный период. Резкое сокращение данной традиции произошло в начале XX в.

Марсель Ахметзянов, доктор филологических наук

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