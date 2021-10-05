Свыше 80 детей приняли участие в конкурсе “Татар кызчыгы-2021. Татар малае-2021” в Пензе

2 октября 2021 года Пензенская региональная общественная организация татарских женщин “Ак калфак” провела финал конкурса “Татар кызчыгы-2021. Татар малае-2021” среди детей от 6 до 9 лет.

В марте-апреле 2021 года отборочный тур проходил в шести районах области, где участвовало свыше 80 детей. Для участия в финале было отобрано 12 детей.

Дети показали свои знания и умения родного языка, культуры, традиций и национальной кухни. Презентация прошла с рассказом своей родословной. Девочки лепили пельмени на время, а мальчики показали искусство владения кнутом. Все очень ответственно отнеслись к выполнению домашнего задания. Надо было принести готовое татарское блюдо, приготовленное вместе с мамами. Тут и чак-чак, и пэрэмэч, и бэлеш, и очпочмак, и пахлава, и коймак с катыком. Во время исполнения творческого номера дети показали “Сабантуй” в миниатюре, “Жомга коне” вместе с родителями и бабушками-дедушками, “Бабушкин сундук”, отрывки из татарских сказок.

Со словами благодарности к учителям и родителям за хорошее воспитание детей в духе национальных традиций обратились: депутат законодательного Собрания Пензенской области Чистякова О.А., начальник управления культуры г.Пензы Фейгина В.А, ген.директор группы компаний “КАГАУ” Акжигитов Б.У.

Праздник, по традиции, закончился татарским гимном. Всех участников ждал вкусный обед. Дети получили ценные призы и дипломы. Победителем Гран-При “Татар малае-2021” стал Асанов Фархад, победительницей “Татар кызчыгы-2021” стала Эмилия Тюкаева. Оба они из с.Татарский Канадей Кузнецкого района.

Мероприятие проходило при Грантовой поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева