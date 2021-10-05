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Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Республику Крым

Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Республику Крым

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 05.10.2021 0 2

Рабочая поездка заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева в Республику Крым продлится два дня. В Международном аэропорту “Симферополь” его встретили постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым Руслан Шаяхметов и наши соотечественники.

Сегодня Василь Шайхразиев проводит в Севастополе ряд деловых встреч. Завтра, 6 октября, председатель Национального Совета примет участие в торжественном открытии мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Г. Мазитова. Также планируется встреча с представителями татарской общественности г. Ялта, членами  общественной организации “Ялтинская община татар, башкир Поволжья, Урала и Сибири “Акчура”.

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