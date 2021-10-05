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В Шадейском центре досуга г. Кунгура Пермского края состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя

В Шадейском центре досуга г. Кунгура Пермского края состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 05.10.2021 0 1

4 октября в Шадейском центре досуга г. Кунгура Пермского края состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

В этот день чествовали педагогов, которые добились наибольших успехов на учительской стезе. В рамках торжественной части более 60 педагогов были отмечены знаками отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения», нагрудными знаками «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», почетными грамотами и благодарственными письмами, дипломами.

Особые слова благодарности и признательности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда начальником управления образования Кунгурского района, много теплых слов и пожеланий было сказано в адрес педагогов Кунгурского района депутатами, главой муниципального района.

В торжественном мероприятии принимала участие и консультант Постоянного представительства Республики Татарстан по Уральскому региону Д.И. Алетдинова. Она поздравила педагогов Кунгурского района от имени Постоянного представителя РТ Х.М.Гильфанова с профессиональным праздником и вручила нагрудной знак «Заслуженный учитель Республики Татарстан» учителю татарского языка и литературы МБОУ «Усть-Туркской средней общеобразовательной школы» Кунгурского района Нуртдиновой Чулпан Фалитовне.

Постоянное представительство
Республики Татарстан в Свердловской области

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