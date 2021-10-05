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Председатель Нацсовета встретился с Муфтием хаджи Эмирали Аблаевым

Председатель Нацсовета встретился с Муфтием хаджи Эмирали Аблаевым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 05.10.2021 0 1

Сегодня в старейшей мечети Симферополя состоялась рабочая встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с председателем ЦРО ДУМ Республики Крым и города Севастополя, Муфтием хаджи Эмирали Аблаевым.

Напомним, с 5 по 6 октября Вице-премьер РТ находится в Республике Крым. Здесь намечен целый ряд деловых встреч, среди которых встреча с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Завтра председатель Нацсовета примет участие в церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Г.А. Мазитову в г. Ялта.

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