Председатель Нацсовета встретился с Муфтием хаджи Эмирали Аблаевым

Сегодня в старейшей мечети Симферополя состоялась рабочая встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с председателем ЦРО ДУМ Республики Крым и города Севастополя, Муфтием хаджи Эмирали Аблаевым.

Напомним, с 5 по 6 октября Вице-премьер РТ находится в Республике Крым. Здесь намечен целый ряд деловых встреч, среди которых встреча с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Завтра председатель Нацсовета примет участие в церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Г.А. Мазитову в г. Ялта.