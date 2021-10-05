Татаr сүзе: молодежь Татарстана приглашают принять участие в конкурсе художественного слова

В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс мастеров художественного слова «Tatar сүзе». Работы принимаются до 1 декабря.

Организатором конкурса выступает Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая при поддержке Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Конкурс создан в целях популяризации татарского языка и литературы, формирования интереса к татарскому художественному слову, поддержки и продвижения татарского языка и культуры, сохранения татарской классической литературы как богатого историко-культурного достояния народа.

В конкурсе может принять участие любой желающий без возрастных ограничений.

«Tatar сүзе» проводится по нескольким категориям: участники до 10 лет, от 11 до 17 лет, от 18 лет и старше. Кроме того, разграничиваются на участников с авторскими стихами (старше 15 лет), профессиональных участников (артисты театра и кино, ведущие, дикторы) и принимающих участие в составе семьи.

Отмечается, что лауреаты первой премии могут принимать участие, но не могут становится победителями на протяжении трех сезонов. Также одному участнику можно подавать на все номинации сразу. Их в конкурсе определено три: стихотворение, проза и басня.

Призовой фонд распределяется по категориям. Участники до 10 лет могут выиграть до 30 тысяч, от 11 до 17 лет – до 45 тысяч, старше 18 лет – до 50 тысяч. Выступающие с авторскими стихами – до 90 тысяч, профессиональные участники и семьи – до 100 тысяч в каждой категории.

Для участия необходимо отправить работу в формате видео на официальную почту [email protected] или на номер +7 (919) 690-04-22 через мессенджер WhatsApp. Заявки принимаются до 1 декабря. Оценка работ будет идти до 5-10 февраля 2022 года. Результаты объявят на гала-концерте в Международный день родного языка – 21 февраля.

minmol.tatarstan.ru