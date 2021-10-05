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Василь Шайхразиев встретился с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым

Василь Шайхразиев встретился с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 05.10.2021 0 6

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Республику Крым, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

На встрече обсудили открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Гали Мазитову, а также вопросы проведения мероприятий, посвященных 1100 -летию принятия Ислама Волжской Булгарией. Кроме того, основной темой встречи стало проведение Федерального Сабантуя в Республике Крым.

6 октября Председатель Национального Совета ВКТ  примет участие в церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Гали Мазитову, а также пройдет встреча с представителями татарской общественности г. Ялты, членами общественной организации «Ялтинская община татар, башкир Поволжья,
Урала и Сибири «Акчура».

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