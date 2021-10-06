Преподаватель из Альметьевска представит Татарстан на Всероссийском конкурсе «Мастер года»

В период с 10 по 15 октября Министерством просвещения РФ и совместно с Институтом развития профессионального образования проводится III (заключительный) этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.

От Татарстана во всероссийском этапе конкурса примет участие преподаватель специальных дисциплин Альметьевского политехнического техникума Данис Миннигаллямов, ставший победителем республиканского этапа «Мастер года».

Цель конкурса: выявление и поощрение талантливых и инициативных мастеров производственного обучения/преподавателей учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики профессионального цикла, престижа педагогических профессий, пропаганды передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также и распространения лучшего педагогического опыта.

Конкурсантами финала стали мастера производственного обучения, мастера производственного обучения, преподаватели учебных предметов общеобразовательного цикла, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик профессионального цикла образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (в том числе, организации высшего образования, частные и некоммерческие образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования) со стажем педагогической работы не менее трех лет, ставшие победителями регионального этапа конкурса.

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