Василь Шайхразиев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Гали Мазитову

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан,

Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар

Василь Шайхразиев находится в Республике Крым с рабочей поездкой. Сегодня он принял участие в открытии мемориальной доски Герою Советского Союза Гали Мазитову в городе Ялта.

Также на мероприятии присутствовали Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин, Заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов, Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе Руслан Шаяхметов, Член совета при Полномочном Представителе Президента в Южном Федеральном Округе, Председатель правления ОД «Герои Крым», член Общественной палаты Республики Крым Ибраим Ширин, сын Гали Мазитова Геннадий Мазитов, также внуки и правнуки Гали Мазитова. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске на улице Гали Мазитова.

– Гали Ахметович не только герой войны, он также внес свой вклад в воспитание молодого поколения. Долгое время он возглавлял ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), преподавал в авиационном техникуме, читал лекции школьникам. Это достойно уважения, – отметил Василь Шайхразиев.

Также Председатель Национального Совета ВКТ пообщался с нашими соотечественниками, которые посетили данное значимое мероприятие. Кроме того, в сквере недалеко от улицы Мазитова планируется открытие бюста Герою Советского Союза Гали Мазитову.

Гали Ахметович родился 14 сентября 1917 года в деревне Новошахово, ныне Ермикеевского района Республики Башкортостан, закончил Казанское пехотное училище, а позднее – Оренбургское авиационное училище. Гали Ахметович был награждён золотой звездой Героя советского Союза, восемью боевыми орденами: Ленина, Александра Невского, Боевого Красного Знамени (дважды), Отечественной войны (дважды), Красной Звезды (дважды), 24 медалями, в том числе за взятие Берлина, Будапешта, Кенигсберга, Варшавы, за оборону Москвы, Киева, Сталинграда.