В Дмитровграде открылась состоялось открытие памятной доски в честь заслуженного учителя школы РСФСР Ривгата Ибрагимова

5 октября в многопрофильном лицее состоялось открытие памятной доски в честь заслуженного учителя школы РСФСР, почетного гражданина города Димитровграда, первого директора школы №5 Ривгата Ибрагимова. 17 июня ему исполнилось бы 92 года.

Открытие памятной доски приурочено к празднованию Дня учителя. В торжественном мероприятии приняли участие исполняющая обязанности главы города Александра Терёшина, депутат Государственной Думы Алексей Куриный, депутат Законодательного Собрания Ульяновской области Габдулхак Мурзаханов, председатель городского Совета ветеранов Александр и другие.

На торжественном мероприятии присутствовали родные и близкие Ривгата Рашитовича, коллеги и бывшие ученики. Было сказано много добрых слов и слов благодарности в адрес замечательного человека и педагога Ривгата Рашитовича Ибрагимова.

Ульяновская татарская газета “Өмет”