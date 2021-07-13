Василь Шайхразиев ознакомился с восстановительными работами в деревне Каракуль

Сегодня, 13 июля, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Омскую область.

Здесь он посетил деревню Каракуль Большереченского муниципального района. Председателя Национального Совета по программе сопровождали Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Валерий Бойко и председатель РНКАТ Омской области «Маданият» Радик Миниханов.

В деревне Каракуль ведется работа по восстановлению населенного пункта: для жителей уже строятся 10 новых домов. Василь Шайхразиев ознакомился с последствиями пожара и с ходом ремонтных работ. Также заместитель Премьер-министра Татарстана встретился с татарской общественностью района и пообщался с жителями деревни Каракуль.

Напомним, крупный пожар начался в деревне Каракуль 6 мая. Огонь уничтожил 25 строений, среди них продуктовый магазин, жилые дома и пр. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пожертвовал лишившимся домов омичам 3 миллиона рублей, еще 2 миллиона было выделено Правительством Омской области, вдобавок, определенную сумму удалось собрать усилиями татарских общественных организаций и неравнодушных людей. Всего для восстановления деревни было собрано около 10 миллионов.

По поручению губернатора Омской области Александра Буркова, все восстановительные работы в деревне Каракуль должны быть завершены к 1 сентября 2021 года.