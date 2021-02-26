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Василь Шайхразиев посетит с рабочим визитом Республику Саха (Якутия)

Василь Шайхразиев посетит с рабочим визитом Республику Саха (Якутия)

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 26.02.2021 0

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев с 01 по 04 марта проведет ряд встреч в Республике Саха. Визит состоится в рамках реализации документа “Татары: Стратегия действия”.

На повестке дня официальные встречи с руководством Республики Саха. Председатель Национального Совета также проведет заседание с руководителями татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа.  На нем будут подведены итоги деятельности Всемирного конгресса татар в 2020 году.

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