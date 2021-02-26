Василь Шайхразиев посетит с рабочим визитом Республику Саха (Якутия)

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев с 01 по 04 марта проведет ряд встреч в Республике Саха. Визит состоится в рамках реализации документа “Татары: Стратегия действия”.

На повестке дня официальные встречи с руководством Республики Саха. Председатель Национального Совета также проведет заседание с руководителями татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа. На нем будут подведены итоги деятельности Всемирного конгресса татар в 2020 году.