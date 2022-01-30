Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Мурманскую область

Продолжается рабочая поездка заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Габтелгаязовича Шайхразиева по федеральным округам. Сегодня он прибыл в Мурманскую область. Вице-премьера в аэропорту встретили первый заместитель министра внутренней политики Мурманской области Андрей Владимирович Сахаров, председатель Мурманской региональной общественной организации содействия развитию татарской культуры “Земляк” (“Якташ”) Раил Фаритович Биккиняев.

Во время визита Василь Шайхразиев встретится с губернатором Мурманской области А. В. Чибисом. Также пройдет встреча с руководителями татарских организаций Северо-Западного федерального округа. На мероприятии будут подведен итог работы за 2021 год и рассмотрен план работы на 2022 год.