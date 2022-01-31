Татары Афганистана включили татарский язык и курсы русского в школьную программу

В школах общины татар в северных провинциях Афганистана по просьбам родителей в программу включили татарский язык и курсы русского языка. Об этом журналисту ИА «Татар-информ» сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«У нас все дети стремятся получить образование. В школах возобновились занятия для девочек. С официальным включением в Конституцию [Афганистана] татарской нации татары общины стараются возродить свой язык, культуру и традиции. Возращение к национальным корням для нас очень важно», — отметил собеседник агентства.

Относительно добавления в школьный курс татарского языка и курсов русского языка Забихулло Надери Татар уточнил, что это было решение Совета татар. «К нам обратились директора более 300 школ провинции Саманган с просьбой организовать уроки татарского языка и культуры. Много заявок и из других провинций», — пояснил он.

При этом, по его словам, учителей татарского катастрофически не хватает. В основном это узбеки, язык которых достаточно близок к татарскому. А русский преподают педагоги, получившие образование в России. Желающих изучать его тоже немало, особенно среди тех, кто планирует продолжить образование в российских учебных заведениях.

«В Афганистане государственное образование полностью бесплатное. Продолжительность обучения — 12 лет. Дети учатся с шести до 18 лет, обучаются в две смены, одна смена для мальчиков, другая для девочек», — прокомментировал ситуацию генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Эксперт рассказал, что школьная программа примерно соответствует российской, но в нее входит обязательное изучение Корана. В афганских школах нет системы оценок, но каждые полгода проводятся экзамены. Не сумевшие их сдать остаются на повторное обучение.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru