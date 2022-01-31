Стартовал Всероссийский конкурс рисунков «Тарих эзләреннән» — «По следам истории»

В конкурсе «Тарих эзләреннән» — «По следам истории» принимают участие дети 7-17 лет из регионов России, принимающие активное участие в национальной жизни региона и занимающиеся творчеством.

Цель конкурса – повышение интереса к истории татарского народа и воспитание национального самосознания у подрастающего поколения через творчество.

Организаторы:

— Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

— Федеральная национально-культурная автономия татар;

— Молодежный центр «Идель».

Конкурс проводится в три этапа:

I этап — рисунки для участия в конкурсе присылаются до 4 апреля 2022 года по адресу: г. Казань, ул. Г.Тукая, 58, офис 307;

II этап — оценка работ членами жюри (12-14 марта);

III этап — подведение итогов, награждение победителей (до 28 апреля).

Для участия в конкурсе принимаются художественные композиции, в которых отражены:

— события, личности, относящиеся к истории татар;

— иллюстрации, посвященные к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией;

— изображения, иллюстрирующие сегодняшнее состояние ислама и его отражение в жизни татарского народа;

— обряды и традиции татарского народа;

— иллюстрации к произведениям татарской классической литературы.

Лауреаты конкурса «Тарих эзләреннән» — «По следам истории» награждаются дипломами и памятными подарками. Все участники получат электронный сертификат.

С положением конкурса можно ознакомиться на нашем сайте: www.mc-idel.ru

Доп. информация: 8 (843) 231-81-54, [email protected]

magarif-uku.ru