В ДК г. Каменки презентовали старинную татарскую вышивку

Пензенская региональная общественная организация татарских женщин “Ак калфак” приняла участие в выставке, посвящённой открытию Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Это мероприятие состоялось в городском Доме культуры г. Каменки с участием главы администрации Каменского района Помогайбо А. А. и зам.главы Логачевой О. А. “Ак калфак” показал старинную татарскую вышивку, рассказали о технологии шитья одеяла из кусочков ткани, показали поделки детей к конкурсу “Мирас”.

председатель ПРОО “Ак калфак”

Эльмира Васильева