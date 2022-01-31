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В ДК г. Каменки презентовали старинную татарскую вышивку

В ДК г. Каменки презентовали старинную татарскую вышивку

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 31.01.2022 0 2

Пензенская региональная общественная организация татарских женщин “Ак калфак” приняла участие в выставке, посвящённой открытию Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Это мероприятие состоялось в городском Доме культуры г. Каменки с участием главы администрации Каменского района Помогайбо А. А. и зам.главы Логачевой О. А. “Ак калфак” показал старинную татарскую вышивку, рассказали о технологии шитья одеяла из кусочков ткани, показали поделки детей к конкурсу “Мирас”.

председатель ПРОО “Ак калфак” 
Эльмира Васильева

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