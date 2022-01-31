В Бурылинском музее говорили о подготовке выставки «Исламский восток в коллекции Бурылина»

15 декабря 2021 года в знаменитом Бурылинском музее (Государственное бюджетное учреждение Ивановской области Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина», Музей промышленности и искусства) говорили о подготовке выставки «Исламский Восток в коллекции Бурылина». Участники встречи – председатель ДУМ и НКАТ Ивановской области Фярит Усманович Ляпин, заместитель председателя ДУМ ИО Халит Аббясович Якупов, директор музея, кандидат исторических наук Сергей Владимирович Конорев, заместитель директора по учёту и хранению музейных предметов, кандидат исторических наук Марина Валерьевна Пророкова,старший научный сотрудник музея Мусульманского культурного центра города Иваново кандидат исторических наук, археолог, этнограф Павел Николаевич Травкин.

Идея создания выставки, приуроченной к 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии, принадлежит другому крупному российскому музейному центру – Государственному музею Востока (Москва). Забегая вперед можно сказать, что в его фондах находится около 4000 экспонатов бывшей Бурылинской коллекции.

Выставка «Исламский Восток в коллекции Бурылина» призвана на время объединить «восточные» исламские артефакты обоих музеев в одной экспозиции, которая – по задумке организаторов – осенью юбилейного 2022 года будет экспонироваться на втором этаже (37 зал) Музея промышленности и искусства в Иваново, а зимой поедет в столицу.

Марина Валерьевна Пророкова подчеркнула: «Для нас очень важно участие Духовного управления мусульман Ивановской области. Это и информационная поддержка, в том числе атрибутирование экспонатов. К сожалению, в штате музея нет профессиональных арабистов – они есть в ДУМ Ивановской области. И проведение лекций по истории ислама. Это грантовый проект, но важным подспорьем будет и его софинансирование. Кстати, прямо во время ознакомительной экскурсии по музейным залам, где представлена исламская тематика, заместитель муфтия Халит Аббясович Якупов переводил арабские надписи, имеющиеся на некоторых экспонатах. Это для нас очень ценно. В будущем 2022 году на всероссийском уровне отмечается 1100-летие принятия ислама народами Волжской Булгарии. И в этом же году – 170-летие со дня рождения нашего земляка выдающегося мецената и создателя уникальной коллекции Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Хотелось бы, чтобы о нем узнали россияне в разных регионах…».

«На прошлой неделе представители Бурылинского музея посетили Ивановскую Соборную мечеть. Мы беседовали о подготовке предстоящей выставки «Исламский Восток в коллекции Бурылина». В рамках ее проведения – для ивановцев и гостей города запланированы тематические экскурсии по нашей Ивановской Соборной мечети, где можно будет узнать об исламе как одной из мировых религий, истории ислама на территории России, о принятии ислама народами Волжской Булгарии и, конечно, о прошлом и настоящем ивановских мусульман – истории ислама в Ивановском крае. Мы расскажем и об участии мусульманского татарского населения региона в борьбе за независимость нашей Родины и в период Польской интервенции, и в Отечественную войну 1812 года, в период Великой Отечественной войны, о старинных татарских родах и выдающихся людях. В музейной экспозиции будут представлены – старинные Кораны, книги и документы, оружие, монеты, наградные знаки, предметы быта, одежда, в том числе парадный халат Эмира Бухарского. Что касается Дмитрия Геннадьевича Бурылина – это наш земляк. «Музей – это моя душа, а фабрика – источник средств для жизни и его пополнения» – вот его слова. Еще до революции он снес здание своей фабрики и построил музей для горожан, где разместил свою уникальную коллекцию, а после революции стал скромным музейным служителем. Это пример служения своему народу, своей стране» – рассказал Фярит Усманович Ляпин.

Бурылинская коллекция, действительно, уникальна, ее экспонаты есть в Государственном Эрмитаже, Государственном музее Востока, Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музеях Крыма…В будущем году часть коллекции вновь объединиться, чтобы рассказать россиянам об уникальных творениях талантливых мастеров исламского мира, в число которых вошли и представители России.

iv-tat.ru