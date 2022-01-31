В Казани отметят Всемирный день хиджаба

1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба. Знаменательная дата с каждым годом набирает популярность в разных уголках планеты. В Казани по этому случаю также пройдут тематические мероприятия.

Так, 1 февраля под эгидой Духовного управления мусульман РТ в национальном комплексе «Туган авылым» состоится встреча известных абыстаев, устаз, руководителей женских организаций, общественных деятельниц с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. Для представительниц прекрасного пола на встрече будет презентовано новое издание от ДУМ РТ — брошюра-справочник «Хиджаб». В издании собраны основные доводы из Куръана, сунны и научных трудов в пользу обязательного ношения платка женщинами и разъясняется терминология, касающаяся женской мусульманской одежды. Брошюра-справочник носит научно-популярный характер, рассчитана на массовую аудиторию, поможет найти на вопросы религиозного и правового характера. Издание подготовлено специалистами Совета Улемов ДУМ РТ. На этой встрече также известные магазины мусульманской женской одежды подарят платья из своей коллекции многодетным и малообеспеченным мамам.

Знаменательная международная дата продолжится в Казани 2 февраля — в первый день священного месяца Раджаб, предвещающего скорое наступление Рамадана. В этот день Благотворительные фонды «Закят» ДУМ РТ и АПМ РФ проведут торжественный обед для нуждающихся — одиноких женщин с детьми, многодетных матерей, матерей, воспитывающих особенных детей и попавших в трудную жизненную ситуацию. Всего приглашены свыше 50 участниц. Их ждет вагаз от преподавателя КИУ Миляушы Адгамовой, мастер-классы по завязыванию платка от певицы Гузалем и изготовлению украшений для мам и детей от творческой группы «Бэхет ачкычы», а также игры с детьми, детские творческие номера. В завершение вечера прекрасных носительниц хиджаба ждут памятные подарки.

dumrt.ru