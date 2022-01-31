В Татарстане начинается зональный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы»

В Татарстане стартует зональный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы».

Конкурс организован в 10 зонах, он пройдет с 10 февраля по 4 марта. 20 учителей, занимающие первые 20 позиций в рейтинге, будут приглашены на заключительный этап конкурса.

Целью проведения конкурса является повышение статуса учителей родного (татарского) языка и литературы, распространение педагогического опыта и профессионального мастерства.

Участниками зонального этапа конкурса могут стать учителя родного (татарского) языка и литературы – победители муниципального этапа.

Для участников предусмотрены 2 конкурсных испытания:

– урок по родному (татарскому) языку или по родной (татарской) литературе;

– «Мастер-класс» (выступление, демонстрирующее способы профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в практической работе конкурсанта).

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