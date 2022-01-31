Учащихся саратовских школ познакомили с татарской культурой и традициями

Представители РТНКА Саратовской области, ОМТО “Сарытау” и Национальной татарской гимназии приняли участие в Городском молодежном проекте #Соседи.

В рамках данного проекта прошла онлайн-встреча с учащимися саратовских школ.

Встреча прошла в Поволжском институте ВГУЮ (РПА Минюста России). Всего во мероприятии приняли участие более 1000 школьников, сообщает РТНКА Саратовской области.

Идея проекта объединяет детей, педагогов и родителей, дает возможность познакомиться с культурой и обычаями своих соседей.

В ходе встречи ребятам рассказали о татарской культуре и традициях, о выдающихся представителях нашего народа и о проектах, которые реализуются на протяжении многих лет.

Отрадно, что была обратная связь: ребята задавали вопросы, касающиеся татарской культуры, истории, быта и узнали много интересных для себя фактов.