Татарская автономия Пензенской области открывает прием заявок на участие в конкурсе “Тургай”

Татарская национально-культурная автономия Пензенской области открывает прием заявок на участие в Межрегиональном детском фольклорном конкурсе “Тургай”, в рамках Межрегионального культурно-просветительского фестиваля “Территория талантов”.

Цель проекта: создание региональной площадки для развития и трансляции традиционной культуры народов Сурского края и формирования межнациональной и межконфессиональной толерантности посредством приобщения молодого поколения к истокам национальной культуры, традициям и обычаям.

Участники конкурса: детские фольклорные и хореографические коллективы, солисты и инструментальное творчество образовательных учреждений и учреждений культуры

Ознакомиться с положением можно на сайте автономии. Мероприятие проводится при грантовой поддержке Правительства Пензенской области.

Татарская национально-культурная автономия Пензенской области