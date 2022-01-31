Татарская автономия Пензенской области открывает прием заявок на участие в конкурсе “Тургай”

Татарская национально-культурная автономия Пензенской области открывает прием заявок на участие в Межрегиональном детском фольклорном конкурсе “Тургай”, в рамках Межрегионального культурно-просветительского фестиваля “Территория талантов”.
Цель проекта: создание региональной площадки для развития и трансляции традиционной культуры народов Сурского края и формирования межнациональной и межконфессиональной толерантности посредством приобщения молодого поколения к истокам национальной культуры, традициям и обычаям.
Участники конкурса: детские фольклорные и хореографические коллективы, солисты и инструментальное творчество образовательных учреждений и учреждений культуры
Ознакомиться с положением можно на сайте автономии. Мероприятие проводится при грантовой поддержке Правительства Пензенской области.
Татарская национально-культурная автономия Пензенской области